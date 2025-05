Fonderie Pisano | Una sentenza storica È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini

Le Fonderie Pisano rappresentano un nodo cruciale nella lotta per la salute pubblica. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo mette in luce l'urgenza di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini. Fratelli d’Italia Baronissi si schiera al fianco della comunità, sollecitando interventi concreti per garantire un ambiente sano e sicuro.

In seguito alla storicasentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per non aver garantito il diritto alla vita privata e alla salute dei cittadini esposti all’inquinamento delle FonderiePisano, Fratelli d’Italia Baronissi esprime pieno sostegno e chiede azioni concrete per garantire il diritto alla salute dell’intero territorio.“La sentenza riconosce una verità che i cittadini di Salerno, Pellezzano e Baronissi denunciano da anni. Ora è necessario che i Comuni della Valle dell’Irno si attivino senza indugi per richiedere uno screening sanitario sui cittadini residenti, al fine di verificare le eventuali alterazioni nel sangue causate dall’esposizione all’inquinamento”, afferma il Capogruppo di Fratelli d’Italia Baronissi, Dott. Antonio Sinascalco.Fratelli d’Italia Baronissi sostiene inoltre la proposta di avviare una class action collettiva, per ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti dai cittadini in questi anni di esposizione all’inquinamento delle FonderiePisano. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini

