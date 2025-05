Fondazione | ottima annata Impegno contro la povertà

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena celebra un anno eccezionale, chiudendo il 2024 con un avanzo di quasi 370 mila euro. Questo risultato, come evidenziato dal presidente Luca Lorenzi, è frutto di investimenti finanziari favorevoli e di un impegno costante nella lotta contro la povertà, confermando la dedizione alla comunità.

Un anno più che positivo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che chiude il 2024 con un avanzo di quasi 370 mila euro. Come ha sottolineato il presidente della Fondazione Luca Lorenzi, si tratta di un ottimo risultato, influenzato dall'andamento degli investimenti finanziari e da una significativa plusvalenza immobiliare. Il bilancio del 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena si è chiuso, per la precisione, con un avanzo d'esercizio di 369.911, raccogliendo il parere favorevole dell'Assemblea dei soci che si è riunita sabato scorso. Questo quadro ha permesso alla Fondazione di impegnare 180.913 euro di fondi propri in interventi istituzionali (con un incremento di poco meno di 25mila euro rispetto al 2023).Ma la cifra complessiva per finanziare progetti sul territorio è stata di 285.