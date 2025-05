Fondazione Di Liegro 40 incontri 360 pazienti coinvolti nei laboratori SPDC del San Filippo Neri

Il progetto della Fondazione Don Luigi Di Liegro, attivo nei laboratori SPDC del San Filippo Neri, ha coinvolto 360 pazienti in 40 incontri volti a integrare la terapia sanitaria con un processo di integrazione sociale e relazionale. Un’iniziativa mirata a promuovere il benessere complessivo e la qualità della vita dei pazienti.

Roma, 13 maggio 2025 – Una cura che alla terapia sanitaria associ un concreto ed efficace processo di integrazione sociale e relazionale. Questo il cuore del progetto, già attivo da tanto tempo e che porta la firma della Fondazione Don Luigi Di Liegro, rivolto ai pazienti ricoverati presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del San FilippoNeri di Roma.Dallo scorso mese di gennaio sono stati 40 gli incontri organizzati con una media di nove persone coinvolte in ogni appuntamento, per un totale di 360 pazienti che hanno partecipato attivamente ai laboratori di arteterapia, musica, pittura, ecc. condotti da professionisti di arte terapia e volontari, esperti in salute mentale, della Fondazione Don Luigi Di Liegro. L'iniziativa ha fatto registrare una partecipazione del 63% degli utenti, con il 40% di loro capaci di interagire mostrando il totale gradimento verso le iniziative che li hanno visti protagonisti.