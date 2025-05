Fondazione Capitale della cultura batte cassa | si cercano sponsor per gli eventi

La Fondazione Capitale della Cultura lancia un appello per la ricerca di sponsor privati, necessari per finanziare gli eventi del 2025. Dopo il fallimento nell'individuare un responsabile del fundraiser, la raccolta fondi diventa cruciale per garantire il successo della manifestazione e integrare i contributi degli enti pubblici coinvolti.

Cercasi fondi privati per finanziare Capitaledellacultura 2025 che si aggiungano a quelli che, da bilancio, dovranno versare gli enti pubblici coinvolti ma, anche, un supporto tecnico. Dopo i tentativi andati totalmente a vuoto di individuare un responsabile del fundraiser, la raccolta fondi. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Fondazione Capitale della cultura batte cassa: si cercano sponsor per gli eventi

