Fondazione abitare il no di Confedilizia

Confedilizia si oppone fermamente alla Fondazione Abitare Bologna, dichiarando l'intenzione di non collaborare e di avviare un ricorso all’Antitrust. L'associazione afferma che non metterà a disposizione immobili per il progetto, ritenendo la Fondazione già in stato fallimentare e non in grado di portare avanti iniziative credibili.

"Nessuna collaborazione con Fondazioneabitare Bologna", anzi un ricorso all’Antitrust (e non solo) per fermarla. Annuncia tutto Confedilizia che "non metterà a disposizione nessun immobile" per dare gambe al progetto perché ritiene che la Fondazione, "oltre ad essere già in stato fallimentare, risulta anche illegittima nelle sue attività per la concorrenza sleale sul mercato in quanto sfrutta agevolazioni fiscali portando benefici e vantaggi solo ad alcuni settori della proprietà, forse neppure privata". Inoltre, "impugneremo le attività della Fondazione davanti al Garante della concorrenza – dice la presidente Elisabetta Brunelli – e alle altre autorità giudiziarie in quanto la Fondazione risulta pregiudizievole per la disparità di trattamento tra i proprietari, l’utilizzo illegittimo delle agevolazioni fiscali: un ente come sempre confuso, inutile e dannoso per il bilancio della città". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione abitare, il no di Confedilizia

Approfondimenti da altre fonti

La Fondazione abitare ha presentato il suo consiglio di amministrazione - La Fondazione abitare Bologna, l’agenzia per l’affitto nata ad inizio 2025, ha presentato il suo consiglio di amministrazione. Dopo una prima fase di lavoro preliminare e di colloqui con possibili ... 🔗bolognatoday.it

Confedilizia, due misure per rivitalizzare il commercio. Spaziani Testa: "Incontro fra domanda e offerta" - Lo ha dichiarato il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, aprendo a Roma un convegno organizzato dalla Confederazione della proprietà immobiliare e dedicato ai temi della ... 🔗iltempo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi ? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.