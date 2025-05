Foggia-Messina play-out al maxischermo | Prenotazione gratuita per l’evento allo Stadio San Filippo

Sabato 17 maggio, alle ore 15, lo Stadio “Franco Scoglio” si trasformerà in un grande maxischermo per seguire il match di ritorno dei play-out tra Foggia e ACR Messina. L’Amministrazione comunale offre prenotazioni gratuite per assistere all'evento. Prepara la tua squadra e non perdere l'occasione di tifare insieme!

In vista dell’evento calcistico in programma, sabato 17 maggio, alle ore 15, alloStadio “Franco Scoglio” per la visione collettiva della gara di ritorno dei play-out tra Foggia e ACR Messina, l’Amministrazione comunale ha formalmente richiesto alla società Postoriservato.it - incaricata della. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Foggia-Messina, play-out al maxischermo: "Prenotazione gratuita per l’evento allo Stadio San Filippo"

