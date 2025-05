Fofana in gruppo ma c’è un assente per Conceicao | le ultime per Milan-Bologna | VIDEO CM IT

In vista della finale di Coppa Italia, il Milan di Sergio Conceicao si prepara per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. Durante l'ultimo allenamento di rifinitura, Fofana è rientrato in gruppo, ma c'è un assente importante. Domani, allo stadio Olimpico di Roma, i rossoneri cercheranno di alzare al cielo il trofeo.

Per la squadra rossonera del tecnico portoghese allenamento di rifinitura in vista della finale di Coppa ItaliaÈ vigilia di Coppa Italia per il Milan di Sergio Conceicao, che domani allo stadio Olimpico di Roma, affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano per il match finale.Fofana in gruppo, ma c'è un assente per Conceicao: le ultime per Milan-Bologna – Calciomercato.itSgambata sul campo capitolino, del Centro Sportivo 'Giulio Onesti', per la squadra rossonero che arriva alla partita contro i rossoblu con praticamente tutta la rosa a disposizione. Le attenzioni quest'oggi sono chiaramente puntate su Youssouf Fofana e Fikayo Tomori.Il francese è reduce da un problema al piede che gli ha fatto saltare la sfida di San Siro contro il Bologna; l'inglese, invece, aveva lasciato il campo per una botta alla testa.

