Focus sul decoro urbano Il Comune approva il nuovo regolamento

Il Consiglio comunale di Montepulciano ha recentemente approvato un nuovo Regolamento sul decoro urbano, mirato a disciplinare l'occupazione del suolo pubblico. Questo provvedimento si propone di garantire una gestione sostenibile e rispettosa dell'identità storica e paesaggistica del territorio, promuovendo un ambiente urbano più armonioso e accogliente per residenti e visitatori.

Il Consiglio comunale di Montepulciano ha approvato il nuovoregolamento per la disciplina del decorourbano in materia di occupazione del suolo pubblico, per garantire una gestione più equilibrata, sostenibile e rispettosa dell’identità storica e paesaggistica del territorio. Il nuovoregolamento, che conta 20 articoli, è stato presentato dall’assessore alle Politiche Economiche e Produttive, Alberto Millacci."Il nuovoregolamento sul decorourbano è un ulteriore tassello introdotto da questa amministrazione, dopo la regolamentazione dei Bus turistici, per favorire una crescita economica sostenibile e consapevole di Montepulciano, coniugando il necessario sostegno alle attività produttive locali con la tutela dei beni monumentali e la vivibilità degli spazi pubblici. Abbiamo attivato un percorso di confronto con le attività economiche del territorio, in particolare con commercianti e operatori della somministrazione, nonché la concertazione con le associazioni di categoria, per arrivare ad una stesura del testo quanto più possibile condivisa". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Focus sul decoro urbano. Il Comune approva il nuovo regolamento

