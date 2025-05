Fiumicino trovato l’accordo | revocato il divieto per eventi e dj set

Fiumicino riapre le porte a eventi e dj set: il divieto è stato revocato dopo un incontro fra il Sindaco Mario Baccini e le associazioni di categoria dei titolari di concessioni demaniali marittime. Una nuova era per la vita notturna e il turismo nella cittadina.

Fiumicino, 13 maggio 2025 – A seguito di un incontro tra il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e le associazioni di categoria in rappresentanza dei titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico – ricreativo, è stata consegnata nelle mani del sindaco una dichiarazione d’intenti, proposta dagli operatori del settore, che ha portato alla riapertura anticipata delle attività sul litorale, tramite apposita Ordinanza Sindacale, con effetto immediato a partire da oggi, in deroga a quanto previsto dalla precedente ordinanza del 2 maggio che fissava il termine al 1° giugno.Le associazioni di categoria si sono formalmente impegnate ad adottare misure concrete per garantire una stagione turistica all’insegna del rispetto della legalità, della sicurezza e della tutela della quiete pubblica, tra cui:individuazione di aree di parcheggio collegate da navettecampagne di sensibilizzazione su rispetto del territorio e convivenza civilepresenza di primo soccorso e personale specializzato nei giorni di maggiore affluenzacontrolli delle capienze e collaborazione con le forze dell’ordinemanutenzione e pulizia delle aree pubbliche limitrofecalendarizzazione anticipata di eventi e manifestazioni. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cosa riportano altre fonti

Fiumicino, trovato l’accordo: revocato il divieto per eventi e dj set - Dichiarazione di intenti tra il Sindaco e le associazioni dei balneari: impegno congiunto per monitorare e coordinare le attività per la stagione in corso ... 🔗ilfaroonline.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

GFVIP : TROVATO IL RAGAZZO CHE ENTRER? IN CASA PER TOMMASO ZORZI

?? un gran bel ragazzo, compir? trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram?, queste le rivelazioni fatte da Alfonso Signorini a "Casa Chi" su uno dei prossimi nuovi ingressi.