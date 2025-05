Fiumicino Salvini inaugura la rigenerazione del T3 dell’aeroporto

Fiumicino, 13 maggio 2025 – È stata inaugurata la rigenerazione del Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, con la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Questo progetto segna un passo importante verso l'innovazione e l’efficienza del principale scalo italiano, migliorando i servizi per passeggeri e compagnie aeree.

Fiumicino, 13 maggio 2025 – Sono state ufficialmente inaugurate, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, le opere realizzate per il potenziamento e la rigenerazione del nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, avviate da ADR nel 2021 e realizzate con un investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro.L’infrastruttura, operativa già dal 1961 e che rappresenta un importante esempio di architettura e ingegneria unico nel panorama aeroportuale internazionale, è stata potenziata con un intervento, progettato e realizzato da ADR Infrastrutture e ADR Ingegneria, controllate di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, volto a migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza di viaggio dei milioni di passeggeri dei voli extra-Schengen che oggi transitano sullo scalo, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e innovazione tecnologica. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

