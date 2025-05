Fiume Arno aggiudicati lavori per passerella Compiobbi-Vallina

La Città metropolitana di Firenze ha ufficialmente assegnato i lavori per la passerella Compiobbi-Vallina, un'importante infrastruttura sul fiume Arno. Con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro, il progetto, approvato a dicembre, mira a migliorare la mobilità tra i comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli, promuovendo connessioni sostenibili e accessibili.

Firenze, 12 maggio 2025 - La Città metropolitana di Firenze ha aggiudicato i lavori per il completamento della passerellaCompiobbi-Vallina sull'Arno, nei comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli: l'importo complessivo netto è di 2.216.968,93 euro. A dicembre la Metrocittà aveva approvato il progetto esecutivo per un ammontare complessivo di 3.270.816,86 euro di cui euro 2.436.513,44 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per euro 140.022,70). Come si legge in una nota della Città metropolitana, il contraente, come poi avvenuto, è stato individuato mediante procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori dovranno essere realizzati in un anno. "Siamo a un punto di svolta importante - sottolinea in una nota la sindaca metropolitana Sara Funaro -. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiume Arno, aggiudicati lavori per passerella Compiobbi-Vallina

