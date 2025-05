Fitbit Labs introduce Medical Record Navigator la funzione AI per comprendere i referti

Fitbit Labs lancia Medical Record Navigator, una nuova funzionalità basata su intelligenza artificiale pensata per semplificare la comprensione dei referti medici. Con tre laboratori innovativi, gli utenti possono analizzare sintomi e monitorare cambiamenti nella propria salute, rendendo l'assistenza sanitaria più accessibile e comprensibile. Scopri di più sull'ultima novità di Fitbit in questo articolo di TuttoAndroid.

Fitbit sta introducendo tre nuovi laboratori con i quali analizzare i referti, i sintomi e i cambiamenti del proprio stato di salute.

