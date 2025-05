fisioterapisti del friuli venezia giulia a congresso a trieste sabato 17 maggio

Il 17 maggio, l’Ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia invita gli iscritti a un congresso regionale e all'assemblea presso l'Hotel NH di Trieste. Un'occasione fondamentale per confrontarsi su temi attuali, rafforzare la comunità professionale e programmare insieme le sfide future del settore. Un evento imperdibile per tutti i professionisti del settore.

L’Ordine dei Fisioterapisti del FriuliVeneziaGiulia convoca gli iscritti per il congresso regionale e l’assemblea degli iscritti. L’appuntamento è in programma sabato 17 maggio all’Hotel NH di Trieste, in Corso Cavour. "Un momento importante per ritrovarci assieme a ragionare sul presente e. 🔗Leggi su Triesteprima.it