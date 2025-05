Firmacopie con Alice Hemming e Nicola Slater alla Libreria dei Ragazzi

La Libreria dei Ragazzi di Pisa celebra il suo cinquantesimo anniversario con un evento imperdibile: un firmacopie con Alice Hemming e Nicola Slater, autrice e illustratrice della celebre serie 'Il ladro di...'. Un'opportunità unica per incontrare i talentuosi creatori di storie che affascinano grandi e piccini! Non mancate a questo speciale appuntamento!

