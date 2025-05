Firenze uomo arrestato mentre spiava l’ex compagna e i figli al parco | doveva starne lontano per legge

A Firenze, un uomo di 42 anni è stato arrestato per violazione dei divieti di avvicinamento alla sua ex compagna e ai figli. Inottempeando a un’ordinanza di allontanamento, è stato sorpreso mentre spiava la famiglia al parco, suscitando preoccupazione e indignazione nella comunità locale.

