Firenze | torna la Bob Dylan’s Week concerti ed eventi

Firenze si prepara ad accogliere la Bob Dylan's Week, una celebrazione dedicata alla leggenda della musica. Concerti, conferenze, mostre e installazioni animeranno la città, offrendo un'immersive esperienza artistica e culturale. Non perdere l'occasione di vivere un evento unico, ricco di emozioni e creatività, dedicato a uno dei più grandi poeti contemporanei.

concerti, conferenze, mostre, installazioni, programmi radiofonici dedicati

