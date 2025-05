Firenze tassista insegue e blocca uno scippatore | borsa restituita alla turista

A Firenze, un tassista diventa un eroe dopo aver inseguito e bloccato uno scippatore, restituendo la borsa rubata a una turista. L'eroica azione di Roberto Del Vecchio, immortalata dalla dash cam, ha animato le vie del centro storico, culminando in un inseguimento emozionante fino a via di Santo Spirito. Una storia di coraggio e solidarietà.

