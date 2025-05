Firenze | tassista blocca scippatore e restituisce la borsa a una ragazza Marco Stella propone per lui un premio della Regione

A Firenze, un atto di coraggio ha visto protagonista il tassista Roberto Del Vecchio, che ha inseguito e bloccato uno scippatore restituendo una borsa rubata a una giovane ragazza. In riconoscimento del suo gesto, Marco Stella di Forza Italia ha avanzato la proposta di premiarlo con un onore dalla regione.

Un tassista fiorentino, Roberto Del Vecchio, ha aiutato una ragazza scippata inseguendo e fermando l'uomo che l'aveva derubata dellaborsa. Per questo gesto, MarcoStella di Forza Italia, componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha proposto per Del Vecchio un premioL'articolo Firenze: tassistabloccascippatore e restituisce la borsa a una ragazza. MarcoStellapropone per lui un premiodellaRegione proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Firenze: tassista blocca scippatore e restituisce la borsa a una ragazza. Marco Stella propone per lui un premio della Regione

