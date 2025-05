Firenze scippo nella notte | tassista eroe insegue il ladro tra le vie del centro e restituisce la borsa alla turista in lacrime

La notte scorsa a Firenze, un tassista è diventato un eroe inseguendo e bloccando un ladro che aveva appena scippato una turista. Grazie al suo intervento tempestivo, la borsa è stata restituita alla donna in lacrime. L'azione coraggiosa, immortalata in un video, ha dimostrato l'importanza della solidarietà tra cittadini.

Un tassista si è reso protagonista la notte scorsa a Firenze dell'inseguimento di uno scippatore che poco prima aveva rubato una borsa ad una turista, e dopo averlo raggiunto, ha fermato l'uomo e lo ha costretto successivamente a dargli l'oggetto sottratto. Il tutto è stato testimoniato da una videocamera apposta sulla vettura del tassista stesso che mostra il conducente del mezzo veder correre.

