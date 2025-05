Firenze nel Quartiere 4 le Settimane della Consapevolezza | 30 eventi gratis

Firenze, 12 maggio 2025 - Nel Quartiere 4, "Le Settimane della Consapevolezza" tornano con 30 eventi gratuiti per sensibilizzare sulle demenze. L’iniziativa, promossa dalla Rete di Solidarietà del Quartiere 4 e da diverse associazioni locali, mira a supportare non solo i malati, ma anche i loro caregiver, creando spazi di confronto e informazione per tutti.

Firenze, 12 maggio 2025 - Sensibilizzare sulle demenze e offrire supporto non solo ai malati, ma anche ai loro caregiver: questo è il motivo che ha spinto la Rete di Solidarietà del Quartiere 4 di Firenze, insieme al Quartiere 4 e a tante associazioni e altre organizzazioni del territorio a organizzare le ‘SettimanedellaConsapevolezza per una comunità solidale verso le demenze’. Una kermesse di oltre 30 eventi che dal prossimo sabato 17 maggio 2025 andrà avanti fino al primo giugno con l’obiettivo di costruire insieme una comunità più inclusiva e informata.Spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, convegni informativi e divulgativi, mostre, open-day delle Rsa, laboratori e molto altro ancora. Senza dimenticare il buon cibo in convivialità: anzi, sarà proprio con una bella cena in piazza che si inaugurerà l’evento. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, nel Quartiere 4 le Settimane della Consapevolezza: 30 eventi gratis

Approfondimenti da altre fonti

Firenze, nel Quartiere 4 le Settimane della Consapevolezza: 30 eventi gratis - Sensibilizzare sulle demenze e offrire supporto non solo ai malati, ma anche ai loro caregiver spettacoli teatrali, convegni, cinema , e tante altre iniziative. Si inizia con una grande cena in piazza ... 🔗msn.com

A Firenze torna 'Svuota la cantina' - L’iniziativa, promossa dal Quartiere 4 del Comune di Firenze, è un invito aperto a tutti i cittadini a scambiare o cedere oggetti usati ... 🔗msn.com

Firenze, il quartiere 4 insorge: in centinaia alla manifestazione per chiedere sicurezza - FIRENZE Circa 200 residenti nel quartiere 4 di Firenze, stasera martedì 11 marzo, si sono riversati in via Canova davanti al supermercato dell’Esselunga per chiedere alle autorità sicurezza e ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Blitz Ultima Generazione agli Uffizi di Firenze: volantini e proteste davanti alla Primavera di Botticelli

Il 3 marzo 2024, un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha condotto un blitz presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, attaccando volantini sul vetro protettivo dell'opera Primavera di Botticelli e sul muro adiacente.