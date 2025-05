Firenze | fiamme all’ex mobilificio di viale XI Agosto

FIRENZE – Oggi, 13 marzo 2025, un incendio ha colpito l'ex mobilificio di viale XI Agosto, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Le fiamme, che si sono propagate tra le masserizie, hanno richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco, attivi da poco dopo le 18:55 per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

