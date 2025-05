Firenze dice sì al primo corso prematrimoniale laico Sparavigna | Vivere un' unione consapevole VIDEO

Firenze dà il benvenuto al primo corso prematrimoniale laico, un'iniziativa innovativa per promuovere un'unione consapevole. Senza connotazioni religiose, il corso, gratuito, è realizzato in collaborazione tra il Comune di Firenze, l'Ordine degli Avvocati e altre istituzioni, offrendo strumenti utili per affrontare con serenità e responsabilità la vita di coppia.

A Firenze nasce il primo corso prematrimoniale laico, volto ad approfondire i temi fondamentali dell'unione civile o matrimoniale senza, però, connotazioni religiose. Il corso, gratuito, vede come protagonisti del progetto il Comune di Firenze, l'ordine degli avvocati e l'ordine dei.

