Firenze Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone

Firenze, 12 maggio 2025 – Gli Angeli del Bello sono scesi in campo per riportare alla luce la bellezza della cappella di Villa il Casone, nel quartiere di Gavinana. Dopo atti vandalici che l'avevano imbrattata, il loro intervento ha ridato dignità a questo prezioso patrimonio storico, sottolineando l'importanza della tutela del nostro patrimonio culturale.

Firenze, 12 maggio 2025 – Intervento tempestivo dei Custodi del Bello per ripristinare il decoro della ex cappella di Villa il Casone, in via Villamagna. L’edificio storico, situato nel quartiere di Gavinana, era stato recentemente imbrattato con scritte vandaliche. Grazie al lavoro accurato della squadra, le superfici sono state completamente ripulite utilizzando prodotti specifici e tecniche non invasive, preservando così l’integrità architettonica del luogo. L’azione rientra nell’ambito delle attività quotidiane della FondazioneAngeli del Bello, che da oltre cinque anni coordina il progetto dei Custodi del Bello a Firenze. Il progetto coinvolge persone in situazione di fragilità, offrendo loro formazione e un’opportunità lavorativa, con l’obiettivo di restituire decoro e bellezza alla città. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone

