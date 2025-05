Fiorentina | squalificati per una giornata Beltran e Folonrusho La partita col Bologna domenica alle 2045

La Fiorentina affronterà il Bologna domenica sera alle 20:45, ma dovrà fare a meno di Beltran e Folonrusho, entrambi squalificati per una giornata. La squadra cerca di mantenere la propria forma in un incontro cruciale, nonostante le assenze importanti. Scopri di più sul match e le sue implicazioni.

