Fiorentina il rinnovo non tiene Palladino al sicuro Il tecnico è in discussione

Il rinnovo di contratto di Raffaele Palladino sorprendendo molti, non sembra garantire al tecnico della Fiorentina un futuro sicuro. In vista della sfida decisiva di Conference, le sue scelte e prestazioni sono sotto scrutinio, alimentando dubbi sul suo ruolo alla guida della squadra. La pressione aumenta in un momento cruciale della stagione.

Una notizia arrivata un po` a sorpresa quella del rinnovo di contratto di Raffaele Palladino ad un giorno dalla sfida decisiva di Conference. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina, il rinnovo non tiene Palladino al sicuro. Il tecnico è in discussione - Una notizia arrivata un po` a sorpresa quella del rinnovo di contratto di Raffaele Palladino ad un giorno dalla sfida decisiva di Conference League contro il Betis.. 🔗calciomercato.com

Fiorentina, Palladino nei guai: dal rinnovo al possibile esonero - Dopo l'eliminazione dalla Conference League, la pesante sconfitta con il Venezia. Il tecnico sarebbe a forte rischio. 🔗msn.com

Fiorentina: Palladino rinnova, ma non convince - Julio Baptista è uno dei giocatori che ha indossato maglie importanti, ma a cui sembra sempre esser mancato qualcosa ... 🔗sportcafe24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : A rischio rinnovo patto AstraZeneca

Il contratto UE con AstraZeneca che scade il 30 giugno è a rischio di rinnovo a causa dei ritardi di consegna accumulati.