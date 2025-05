Fiorello Tamberi Alonso e tanti altri grandi rendono omaggio a Borra | Lealtà e onesta ti hanno dato legami profondi

Fiorello, Tamberi, Alonso e molti altri illustri amici si sono riuniti per onorare la memoria di Borra. Nel pomeriggio di oggi, la cerimonia di commiato ha visto i ricordi toccanti dei figli Luca e Daniele, che hanno sottolineato come la lealtà e l'onestà di Fabrizio abbiano creato legami duraturi. "Siamo qui in tanti a salutarlo proprio per questo".

La cerimonia di commiato si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì. All'altare si sono alternati nei ricordi i figli Luca e Daniele. "Lealtà e onestà gli hannodatolegamiprofondi: se siamo qui in tanti a salutarlo è per questo", ha detto il figlio. Fabrizio amava il suo lavoro e questa.

Morto Fabrizio Borra, fisioterapista di sportivi e vip: il dolore di Tamberi e Jovanotti - Borra era anche lo storico fisioterapista di Fernando Alonso. Ma tra gli sportivi che ha seguito ci sono anche Michael Schumacher (dopo l'incidente a Silverstone nel 1999) Andrea Dovizioso, Mario ... 🔗msn.com

Addio a Fabrizio Borra, il fisioterapista di Pantani, Alonso, Tamberi e tanti altri grandi - Aveva 64 anni. È stato una figura-chiave per il recupero del Pirata dopo l'incidente alla Milano-Torino, ma a lui si sono rivolti anche Alonso, Magic Johnson, Pogacar e tanti altri big (compreso Jovan ... 🔗gazzetta.it

È morto Fabrizio Borra: il fisioterapista di campioni e vip - Originario del Bresciano, ma residente a Forlì: il 64enne ha avuto modo di lavorare con grandi sportivi, da Pantani a Schumacher, fino ad Alonso e Tamberi, e personaggi del mondo dello spettacolo come ... 🔗today.it

