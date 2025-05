Fiorello pronto a tornare in Rai? Atteso un annuncio clamoroso per il suo compleanno

Fiorello è pronto a fare un clamoroso ritorno in Rai proprio per il suo compleanno. Secondo Adnkronos, il nuovo programma si chiamerà "Radio 2 Extra" e riprenderà la storica collocazione di "Viva Radio 2", andato in onda dal 2001 al 2008. L'attesa per l'annuncio ufficiale cresce tra i fan del comico.

Radio 2 Extra. Sarebbe questo il (provvisorio) nome della nuovo programma di Fiorello su Rai Radio 2. Sembrerebbe tutto pronto al grande ritorno del comico sulle frequenze radiofoniche, nella stessa collocazione che dal 2001 al 2008 occupava il suo Viva Radio 2. Ad anticiparlo è Adnkronos, secondo cui la puntata di esordio del programma potrebbe già arrivare venerdì 16 maggio, proprio il giorno in cui Fiorello spegnerà le candeline per la 65esima volta.I dubbi su «Radio 2 Extra», a partire dal nomeChe tipo di programma sarà? E quanto durerà? Al momento non è dato saperlo. È probabile che la Rai si affidi a una sorta di «annuncio a sorpresa», poche ore prima che Fiorello torni di nuovo on air. Al momento le ipotesi sono numerose: Radio 2 Extra potrebbe essere un format temporaneo pensato come una breve anticipazione di un programma che poi prenderà ufficialmente il via da settembre. 🔗Leggi su Open.online

