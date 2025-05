Fiorello potrebbe tornare in Rai a condurre un programma | l’indiscrezione

Fiorellopotrebbe farsi un regalo di compleanno speciale, condividendolo con tutti i suoi fan. Secondo insistenti rumor, il celebre showman siciliano starebbe preparando un clamoroso ritorno in radio proprio nel giorno del suo 65esimo compleanno, il prossimo 16 maggio.L’idea di riascoltare la sua voce su Rai Radio2, a quasi un anno dall’ultima volta, ha già acceso l’entusiasmo dei fan, in attesa di conferme ufficiali.Fiorello torna in radio? Tutto sul possibile ritorno su Rai Radio2 il 16 maggioLa notizia arriva inaspettata e riporterebbe Fiorello là dove iniziò la sua leggenda: dietro a un microfono radiofonico. Secondo Adnkronos, Fiorello sarebbe pronto a tornare su Rai Radio2 nella fascia oraria che fu del suo storico Viva Radio2, ovvero nel primo pomeriggio.I rumor parlano di un debutto fissato proprio per il 16 maggio, con un annuncio a sorpresa poche ore prima della diretta. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello potrebbe tornare in Rai a condurre un programma: l’indiscrezione

