Fiorello in arrivo su Radio2 nei prossimi giorni? I rumors sul ritorno

Fiorello sta per tornare su Radio2, dove potrebbe riprendere il format iconico di ‘Viva Radio2’ nel primo pomeriggio. Secondo le ultime indiscrezioni di Adnkronos, il suo nuovo programma potrebbe debuttare proprio il 16 maggio, in coincidenza con il suo 65esimo compleanno. Un annuncio attesissimo e ricco di sorprese!

(Adnkronos) – Fiorello pronto a tornare su Radio2, nella collocazione che fu di ‘Viva Radio2’, nel primo pomeriggio. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, lo showman potrebbe inaugurare il suo nuovo programma radiofonico nel giorno del suo 65esimo compleanno, il 16 maggio. Con un annuncio a sorpresa, a poche ore dalla messa in onda. Ma sulla durata . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Fiorello in arrivo su Radio2 nei prossimi giorni? I rumors sul ritorno - (Adnkronos) - Fiorello pronto a tornare su Radio2, nella collocazione che fu di ‘Viva Radio2 ... Ma sulla durata del nuovo programma non ci sono ancora certezze: la messa in onda dei prossimi giorni ... 🔗msn.com

Fiorello pronto a tornare su radio2 nel pomeriggio con un nuovo programma dal 16 maggio - Fiorello torna su Radio2 il 16 maggio, giorno del suo 65esimo compleanno, con un nuovo progetto radiofonico ancora avvolto nel mistero su durata, ospiti e contenuti. 🔗gaeta.it

Fiorello indagato per diffamazione dopo una battuta sui "festini" durante una puntata di Radio 2 - Rosario Fiorello è indagato per diffamazione dalla Procura di Imperia in seguito a una querela presentata da Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria. Al centro della vicenda ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.