Fiorano retrocesso in Prima Categoria | il presidente Iacaruso pronto a ripartire

Dopo 30 anni, il Fiorano torna in Prima Categoria, un ritorno che segna la fine di un ciclo di successi. Nonostante la retrocessione dopo i playout con lo United Carpi, il presidente Michele Iacaruso è determinato a ripartire. "Speravamo di poter continuare..." dichiara, riflettendo sulla volontà di costruire un futuro vincente.

A 30 anni di distanza dall’ultima volta il Fiorano dovrà affrontare la PrimaCategoria, vinta nel ‘94-95 dando vita a un trentennio fra D, Eccellenza e Promozione. Ma la retrocessione dopo il playout con lo United Carpi non cambia i piani della società guidata da Michele Iacaruso. "Speravamo di poterci salvare – spiega il presidente – ma purtroppo l’epilogo non è stato positivo. Ovviamente le scelte le ho fatte io e mi prendo tutte le responsabilità. Ma il Fiorano ha una storia, un settore giovanile che è un punto di riferimento e delle strutture e siamo già pronti per ripartire come sempre. Il ds Ferrari? Per quanto mi riguarda è confermato, in ogni caso resterà il mio consulente si fiducia . Terre. Intervistato dal portale parlandodidilettanti, il presidente Ali Aden ha rilanciato il progetto oronero. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorano retrocesso in Prima Categoria: il presidente Iacaruso pronto a ripartire

