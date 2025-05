Fiocco rosa per Rodriguez e Moser | arriva Clara Isabel

Fiocco rosa in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia ha annunciato con gioia la nascita della loro piccola Clara Isabel, prevista per l'11 maggio, coincidente con la festa della mamma. Il post su Instagram ha raccolto oltre mezzo milione di like, dimostrando quanto entusiasmo circondi questo lieto evento.

Fiocco rosa in arrivo per la coppia composta da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: con un inequivocabile post su Instagram (da oltre mezzo milione di like), la futura mamma ha annunciato il lieto evento, optando come data l'11 maggio, proprio la festa della mamma.

