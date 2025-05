Fino presenze sospette nei boschi e cittadini esasperati | 7 giorni di controlli serrati dei carabinieri

Fino a presenze sospette nei boschi, i cittadini di Como si sentono esasperati. In risposta alle numerose segnalazioni di movimenti anomali, i carabinieri hanno avviato un'operazione straordinaria di controlli intensificati, su richiesta della Prefettura. Da lunedì, sette giorni di verifiche serrate nelle aree boschive mirano a ristabilire la sicurezza e la tranquillità per i residenti.

Dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei residenti e degli amministratori locali, stanchi di continue presenzesospette e movimenti anomali soprattutto nelle aree boschive, i carabinieri sono scesi in campo con un'operazione straordinaria su input della Prefettura di Como.

