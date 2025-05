Finite le speranze | scomparso da casa Antonino trovato morto La scoperta sul suo cadavere

Le speranze di ritrovare Antonino Arculeo, 74 anni, scomparso da Partinico il 7 maggio, si sono spente tragicamente con la scoperta del suo corpo. La vicenda, inizialmente avvolta nel mistero, si è trasformata in un drammatico caso di omicidio, destando preoccupazione e angoscia nella comunità locale e tra i familiari del pensionato.

Il giallo della scomparsa di Antonino Arculeo si è trasformato in una drammatica vicenda di omicidio. L'uomo, 74 anni, residente a Partinico, era sparito dalla sua abitazione lo scorso 7 maggio. A denunciarne l'assenza erano stati i figli, insospettiti dal mancato rientro e da una notizia inquietante: la sua auto, quella stessa sera, era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nei pressi di Alcamo, in località Acque Calde. Nessuna traccia del proprietario, ma due uomini erano stati visti allontanarsi dal veicolo. Uno era fuggito, l'altro era finito in ospedale, salvo poi sparire.Il caso è passato nelle mani della Squadra mobile di Palermo, che ha condotto serrate indagini fino a giungere, pochi giorni dopo, alla scoperta del cadavere in un'area isolata tra i boschi di Alcamo. Sul corpo evidenti segni di violenza: numerose ferite da taglio, morsi di animali e tracce di combustione.