Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera lei è incazza** come poche volte prima | l’indiscrezione sul sito MowMag

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag. Le fonti rivelano che Chiara, da sempre riservata riguardo alla sua vita privata, sta vivendo un momento difficile e si sta confidando con le persone a lei più vicine.

MowMag non ha dubbi: sarebbe Finita la storia tra ChiaraFerragni e GiovanniTronchettiProvera. Sul sito di attualità e spettacolo si legge: "Chi la conosce, infatti, descrive Chiara incazzata comepochevolte l'hanno vista prima. E alle persone che le sono vicine e che le vogliono bene, risponderebbe soltanto: 'Io non voglio più parlare assolutamente di questa relazione'".Insomma, a parlare con MowMag sarebbero state fonti vicine all'imprenditrice digitale ma né da lei né da Tronchetti sono arrivate conferme o smentite. Non è la prima volta che si parla di una crisi tra i due ma in passato i rumors sono stati smentiti da 'paparazzate' nelle quali la coppia appariva affiatata. Quali sarebbero i motivi della rottura non si sa. Non resta, come sempre accade quando si tratta di gossip, che aspettare conferme ufficiali.