Fine vita il nodo irrisolto tra legge coscienza e cure | confronto acceso sul tema

Nel pomeriggio di lunedì 12, la sala conferenze dell’Università Cantemir Italia ha ospitato un acceso dibattito organizzato da Ferrara Popolare Europea. Al centro del confronto, il complesso tema del fine vita, nodo irrisolto tra legge, coscienza e cure, che ha suscitato opinioni divergenti ma sempre in un clima di civiltà e dialogo.

Un confronto civile ma non privo di divergenze quello andato in scena nella sala conferenze dell'Università Cantemir Italia, nel pomeriggio di lunedì 12. Al centro del dibattito, organizzato da Ferrara Popolare Europea, uno dei temi più complessi e divisivi dell'attualità: il Finevita.

