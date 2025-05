Fine vita | Ass Coscioni negato suicidio assistito a paziente oncologico veneto

Roberto, un paziente oncologico veneto di 67 anni, ha visto negata la possibilità di accedere al suicidio assistito dalla propria Asl, dopo cinque mesi di attesa. L'Associazione Luca Coscioni denuncia il caso, evidenziando le difficoltà nell'accesso a cure palliative e alla dignità di fine vita per chi affronta malattie inguaribili.

Milano, 13 mag. (LaPresse) – Dopo oltre cinque mesi di attesa, Roberto, pazienteveneto di 67 anni, affetto da un tumore cerebrale non operabile, ha ricevuto dalla propria Asl un diniego alla possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito. Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni, spiegando che il motivo è, “secondo un’interpretazione eccessivamente restrittiva, l’assenza di ‘trattamenti di sostegno vitale'”, uno dei requisiti necessari stabiliti dalla sentenza Cappato-Antoniani che ha depenalizzato la morte volontaria assistita in Italia. “Roberto – spiega la Coscioni – è affetto dal 2006 da un glioma diffuso, una forma aggressiva di tumore cerebrale che negli ultimi anni ha comportato crisi epilettiche quotidiane, e nelle ultime settimane difficoltà motorie, continue cadute e un progressivo deterioramento cognitivo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fine vita: Ass. Coscioni, negato suicidio assistito a paziente oncologico veneto

