Finanziamento di 116mila euro per l' innovazione nell' agroalimentare

La Camera di Commercio e l'Università di Verona hanno siglato un'importante convenzione per potenziare l'innovazione nel settore agroalimentare veronese. Con un finanziamento di 116mila euro, l'accordo mira a sviluppare progetti focalizzati sulla sicurezza alimentare e a promuovere tecnologie all'avanguardia nel campo dell'agroalimentare.

Potenziare l'innovazione nel settore agroalimentare veronese. È questo l'obiettivo della convenzione firmata tra la Camera di Commercio e l'Università di Verona. L'accordo prevede un investimento da parte dell'ente camerale di 116milaeuro per lo sviluppo di progetti focalizzati sulla sicurezza.

