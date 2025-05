Finale thrilling per la serie A

Il finale di Serie A si preannuncia da cardiopalma, con nove partite in contemporanea che promettono emozioni e colpi di scena. In un ambiente dove le dinamiche del campionato si intrecciano in modo imprevedibile, la lotta per lo scudetto e le qualificazioni rendono ogni incontro cruciale. Non perdere questo epico appuntamento di calcio!

Nove partite in contemporanea. Un unicum nei tempi dei turni di campionato scaglionato in quattro giorni, per un Finale con tutti gli scenari ancora aperti: dalla lotta scudetto alla qualificazione . Finalethrilling per la serie A il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Finale thrilling per la serie A

Se ne parla anche su altri siti

Serie B, ultima giornata thrilling: Cesena e Bari per i playoff, rischiano Sampdoria, Brescia e Salernitana - Ultima giornata di Serie B in contemporanea: Cesena e Bari si contendono l'ultimo pass per i playoff. In cosa Sampdoria, Brescia e Salernitana rischiano grosso. 🔗sport.virgilio.it

Gli Oscar della domenica sportiva: Sinner, Marc Marquez, Jasmine Paolini, Vittoria Bussi e l’uomo-Jet Pedersen - Domenica sportiva da brividi su molti campi: finale thrilling in serie A su ogni fronte: scudetto, Europa e retrocessione. 🔗blitzquotidiano.it

Serie A, finale thrilling al Maradona, ma il Napoli batte il Milan e risponde all'Inter - Lukaku ha raddoppiato a metà del primo tempo, con il Milan che ha sbagliato un rigore ed è tornato sotto nel finale. Il risultato, però, ha sorriso agli azzurri Obbligato a vincere per ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ballando con le stelle, una finale densa di colpi di scena

Non sono mancati i colpi di scena nella finale di Ballando con le Stelle, che ha salutato i suoi vincitori tra polemiche e sorprese.