Finale di Coppia Italia 2025 a Roma | strade chiuse e divieti Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto. La Questura e il Comune hanno disposto divieti e chiusure stradali per garantire un afflusso ordinato dei tifosi. Scopri la mappa e il piano di sicurezza per vivere al meglio l'evento.

Attesa per la Finale di Coppa Italia all'Olimpico in programma alle 21 di mercoledì 13 maggio. Per gestire l'afflusso dei tifosi di Milan e Bologna, la Questura di Roma e il Comune rendono noto il piano di sicurezza con divieti e stradechiuse. 🔗Leggi su Fanpage.it

