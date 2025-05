Finale di Coppa Italia Milan-Bologna | probabili formazioni e orari tv Riflettori su Leao e Castro

Il 14 maggio 2025, alle 21, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. I riflettori si accenderanno su protagonisti come Leao e Castro, mentre i tifosi attendono di scoprire le probabili formazioni delle due squadre pronte a contendersi il trofeo. Scopriamole nel dettaglio.

Roma, 13 maggio 2025 – Ancor prima che il campionato entri nel vivo con i suoi ultimi turni da disputare, mercoledì 14 maggio alle 21 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della Finale di CoppaItalia, che vedrà sfidarsi Milan e Bologna. Le probabiliformazioni Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: ConceicaoBologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italianoorario e dove vedere Milan-Bologna in tv Milan-Bologna (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Disponibile anche lo streaming sui portali Mediaset Infinity e Sport Mediaset.Qui Milan Curiosamente, appena venerdì le due formazioni si sono sfidate nell'ambito del campionato: ha prevalso, in rimonta per 3-1, un Milan molto vicino a quello che Sergio Conceicao (privo degli infortunati Riccardo Sottil e Warren Bondo) vuole plasmare per andare a caccia del secondo trofeo della sua gestione dopo la SuperCoppaItaliana. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net