Finale di Coppa Italia Milan-Bologna Conceiçao non scioglie il dubbio | Jovic o Gimenez? Vedremo

Milano, 13 maggio 2025 – Sergio Conceiçao si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Bologna, senza rivelare se schiererà Jovic o Gimenez. Con grande concentrazione e determinazione, il mister del Milan si concentra sull'importanza della partita di domani all'Olimpico, esprimendo la sua fame di vittoria.

Milano, 13 maggio 2025 – “Non sono arrabbiato, teso. Non ho paura. C'è solo grande concentrazione e fame”. È un Sergio Conceiçao molto concreto e asciutto, come di recente. Nella testa, solo la Finale di CoppaItalia all'Olimpico contro il Bologna, in programma domani, mercoledì 14 maggio, alle ore 21 (diretta Canale 5). “Viviamo di risultati. Quindi dobbiamo vincere per ottenere un altro titolo e andare in Europa”. Sul Bologna, battuto venerdì scorso 3-1 in campionato: “Saranno diversi. Conosciamo la loro intensità, la loro capacità di affrontare ogni duello come se fosse l'ultimo. Dovremo avere lo stesso atteggiamento”. Sulla formazione e sul ballottaggio Jovic-Gimenez il tecnico fa catenaccio: “Non dico chi partirà titolare. Non lo sanno nemmeno loro. Hanno lavorato entrambi e sulle stesse cose in allenamento”. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale di Coppa Italia Milan-Bologna, Conceiçao non scioglie il dubbio: “Jovic o Gimenez? Vedremo”

