Finale di Champions Inter-Psg | il Comune vuole allestire il maxi schermo a San Siro

Milano si prepara a vivere un'intensa emozione il 31 maggio, quando l'Inter affronterà il PSG nella finale di Champions League. Nonostante l'evento si svolga all'Allianz Arena di Monaco, il Comune ha deciso di allestire un maxi schermo a San Siro, permettendo ai tifosi nerazzurri di seguire la partita insieme e sostenere la squadra.

Milano, 13 maggio 2025 – La Finale di Champions a San Siro. No, non è stato deciso un cambio di sede, la partita fra Inter e Paris Saint Germain si giocherà, come da programmi, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.Sabato 31 maggio, però, i tifosi nerazzurri che non sono riusciti a trovare l'agognato biglietto per il match che assegnerà la coppa dalle grandi orecchie, con tutta probabilità avranno l'occasione di assistere alla sfida fra i campioni d'Italia e i francesi sugli spalti e sul prato dello stadio.Il Comune, infatti, come rivelato dal sindaco Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5 durante la sua consueta rubrica mensile via radio, sta pensando di allestire un maxi-schermo per trasmettere la Finale di Champions League.San Siro, Sala a tutto campo fra nodo bonifiche e bacchettate a Ken LoachLa trattativa"A Milano stiamo discutendo con l'Inter e anche con la Prefettura - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.