Finale Coppa Italia Milan-Bologna Italiano | Vogliamo fare una grande prestazione

Bologna, 13 maggio 2025 – In attesa della finale di Coppa Italia, Vincenzo Italiano trasmette determinazione e grinta. Il suo Bologna è pronto a scendere in campo senza paura contro il Milan, con l'obiettivo di offrire una grande prestazione e scrivere una pagina memorabile nella storia del club. La sfida si preannuncia emozionante e ricca di aspettative.

Bologna, 13 maggio 2025 – In campo senza paura. È questo quello che si intuisce chiaramente dalle parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida più importante di questa sua prima stagione sulla panchina del Bologna. Quella Finale di CoppaItalia raggiunta ancora una volta in carriera, che vedrà i rossoblù di fronte al Milan: “Affrontiamo una squadra con tanti campioni ma abbiano la voglia e le volontà di fare una grandeprestazione, e abbiamo tutte le chance per vincere”. VINCENZO ItaliaNO ALLENATORE Bologna Il tecnico di Karlsruhe non vuole nascondersi, d’altronde è chiaro da alcune settimane che nella testa sua e della squadra ci sia questa partita. Non che è il resto del campionato non sia importante ma la sfida dell’Olimpico è senza dubbio uno di quegli appuntamenti da onorare al massimo: “C'è enorme entusiasmo, Vogliamofare una grande partita per i tifosi che aspettano da 51 anni un trofeo come la CoppaItalia - racconta l’allenatore del Bologna nella conferenza stampa della vigilia - il Bologna sono anni che sta crescendo, grazie alla proprietà e alla dirigenza e sarebbe bello coronare questo momento con un titolo”. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net