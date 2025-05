Finale Coppa Italia 2025 Italiano | Bologna proviamo a fare la storia

La finale di Coppa Italia 2024-2025 segna un momento cruciale per il Bologna, che sfida il Milan in un’appassionante battaglia. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, i rossoblù mirano a scrivere una nuova pagina della loro storia. L'attesa cresce per l'incontro di mercoledì 14 maggio all'Olimpico di Roma.

La Finale di CoppaItalia 2024-2025 contro il Milan è un appuntamento con la storia per il Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha parlato in conferenza alla vigilia della partita in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma (ecco dove vederla in tv). I rossoblù sognano un trionfo che manca da oltre 50 anni e che sarebbe il terzo di sempre nella competizione.“Avevo detto basta coi fioretti, ma se succede.”“Viviamo questo momento con grande entusiasmo. E’ quello che ci ha accompagnato in questo percorso di Coppa. Avevamo il Dall’Ara gremito per la semiFinale di ritorno e avremo tanta gente che ci darà sostegno per provare a fare una grande partita. Dopo 51 anni il Bologna torna a disputare una gara tanto importante. Tutti insieme cercheremo di fare un ulteriore passo verso la storia, sapendo di affrontare una squadra piena di campioni ma volendo giocarci le nostre chance. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finale Coppa Italia 2025, Italiano: “Bologna, proviamo a fare la storia”

Ne parlano su altre fonti

Finale Coppa Italia 2025, Conceiçao: “Non c’è paura ma adrenalina” - Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna. Le squadre scenderanno in campo mercoledì 14 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Conceiçao: “Non c’è paura ma adren ... 🔗msn.com

Coppa Italia: Italiano "Bologna a testa alta,conterà la qualità" - "C'è enorme entusiasmo, vogliamo fare una grande partita per i tifosi che aspettano da 51 anni un trofeo come la Coppa Italia. (ANSA) ... 🔗msn.com

Prefetto Roma, massima attenzione per la finale di Coppa Italia - "I dispositivi di sicurezza richiederanno molta attenzione. Lo stadio sarà probabilmente sold out, e ci sarà un afflusso importante di entrambe le tifoserie sulla Capitale". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.