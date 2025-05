Finale Coppa Italia 2025 da Totti a Baggio | le leggende del calcio accolgono il trofeo a Roma

Il trofeo della Coppa Italia 2024/2025 sbarca a Roma su un Frecciarossa speciale, accolto dalle leggende del calcio italiano. Francesco Totti, Roberto Baggio e altri grandi nomi come Christian Vieri e Gianluca Zambrotta rendono omaggio a un torneo che celebra la passione e la storia del calcio italiano. Un evento indimenticabile per i tifosi e gli appassionati.

Arriva su un Frecciarossa speciale, a Roma Termini, il trofeo della CoppaItalia 20242025. Sul treno simbolicamente con loro ci sono le più grandi leggende del calcioItaliano: Francesco, Totti, Roberto Baggio, Christian Vieri, Luca Toni, Dida, Gianluca Zambrotta, Leonardo Bonucci e Ciro Ferrara. La parata di stelle del pallone scende dal Frecciarossa con una livrea preparata per l’occasione e posa sul binario 1 davanti al trofeo per cui si sfideranno mercoledì sera Milan e Bologna allo Stadio Olimpico. Tra le autorità presenti i padroni di casa di TrenItalia con l’Amministratore Delegato Gianpiero Strisciuglio e l’Amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finale Coppa Italia 2025, da Totti a Baggio: le leggende del calcio accolgono il trofeo a Roma

