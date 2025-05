Finale Coppa Italia 2025 Conceiçao | Non c’è paura ma adrenalina

La finale di Coppa Italia 2025 si avvicina, e le emozioni si fanno palpabili. Milan e Bologna scenderanno in campo mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico Conceiçao rassicura: “Non c’è paura, ma adrenalina. Il gruppo è tranquillo”, preparando così il terreno per una sfida che si preannuncia intensa e spettacolare.

Manca sempre meno alla Finale di CoppaItalia2025 tra Milan e Bologna. Le squadre scenderanno in campo mercoledì 14 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Conceiçao: "Non c'è paura ma adrenalina, gruppo tranquillo""Una stagione è fatta di episodi e momenti. Sicuramente sarà un bel piacere se riusciamo a vincere questo trofeo e regalare una gioia ai tifosi in questa annata difficile". Così Sergio Conceiçao, in conferenza stampa all'Olimpico di Roma, alla vigilia della Finale di CoppaItalia contro il Bologna, alla domanda se alzare la Coppa cambierebbe la stagione rossonera."Come sapete abbiamo questo trofeo in testa, fuori sembriamo arrabbiati ma non è così: abbiamo questo piacere immenso di disputare una Finale e di affrontare questa bella squadra che è il Bologna. Non c'è paura, c'è l'adrenalina normale.