Finale Coppa Italia 2024-2025 14 maggio Milan-Bologna | dove vederla in chiaro

La finale di Coppa Italia 2024-2025 si avvicina: il 14 maggio alle 21, Milan e Bologna si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma per un trofeo prestigioso. Un match imperdibile che potrebbe garantire un posto in Europa. Scopri dove vederla in chiaro e non perdere l'azione di questa attesissima sfida!

La CoppaItalia2024-2025 è al suo ultimo atto. E’ in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma la FinaleMilan-Bologna, un’occasione ghiotta per entrambe le squadre per garantirsi un posto in Europa nella prossima stagione e alzare un trofeo in questa stagione (per i rossoneri sarebbe il sesto titolo in CoppaItalia, per il Bologna il terzo a distanza di oltre 50 anni dall’ultimo). Sarà possibile vedere la Finale in diretta tv in chiaro, trasmessa da Canale 5.L’arbitro e i precedentiIl match sarà arbitrato da Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti saranno Peretti e Colarossi, quarto uomo Mangianiello. Al Var ci sarà Meraviglia. Per Mariani sarà la prima Finale in carriera in CoppaItalia. Il fischetto laziale ha già diretto una sfida tra le due finaliste quest’anno nel recupero della 9a giornata di campionato, match vinto per 2-1 in rimonta dal Bologna. 🔗Leggi su Lapresse.it