Final Destination Bloodlines recensione | la saga horror torna in grande stile

"Final Destination: Bloodlines" segna il ritorno trionfale della celebre saga horror, dopo oltre un decennio di attesa. Con una scena d'apertura mozzafiato e un tocco di autoironia, il film promette brividi indimenticabili. Inoltre, l'ultima performance di Tony Todd aggiunge un ulteriore fascino al racconto. In sala dal 15 maggio, preparatevi a un viaggio tra nostalgia e terrore.

Sempre più esagerato e autoironico, il franchise torna, dopo oltre 10 anni di pausa, con il capitolo con la migliore scena d'apertura. E c'è anche l'ultima interpretazione di Tony Todd. In sala dal 15 maggio. I jeans a vita bassa, Oops!.I Did It Again di Britney Spears e FinalDestination: praticamente gli anni 2000. Il film di James Wong, nato inizialmente per essere un episodio della serie X-Files (da una sceneggiatura di Jeffrey Reddick), è stato un successo immediato e, soprattutto, è riuscito a entrare nella cultura pop in modo organico. È impossibile, per chiunque abbia visto il capitolo originale, non avere un brivido ogni volta che si sale su un aereo. Diventato presto un franchise (a oggi è tra le saghe horror di maggior successo nella storia del cinema), FinalDestination ha sviluppato una . 🔗Leggi su Movieplayer.it