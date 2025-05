Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone la serata

La Filarmonica Castiglionese è entusiasta di ospitare Marky Ramone in una serata straordinaria dedicata alla musica e alla sua fusione con tradizioni locali. Il 13 maggio 2025, vi aspettiamo ad Arezzo per un evento che celebrerà oltre duecento anni di storia musicale, promettendo emozioni e vibranti performance. Non mancate!

Arezzo, 13 maggio 2025 – “FilarmonicaCastiglionesewelcomesMarkyRamone”“FilarmonicaCastiglionesewelcomesMarkyRamone”, una serata di musica e di contaminazione musicale, interamente dedicata alla FilarmonicaCastiglionese, il gruppo bandistico che da più di duecento anni accompagna con le sue esibizioni gli eventi più importanti della Città di Castiglion Fiorentino e, non da meno, è anche scuola di musica per i più giovani che vogliono avvicinarsi ad uno strumento.L’appuntamento è per mercoledì 14 maggio dalle ore 19 in poi presso il Chiostro di San Francesco per un’esibizione dal vivo della FilarmonicaCastiglionese insieme ad un ospite davvero speciale.L’ospite d’eccezione è MarkyRamone, storico componente dei Ramones, leggendario gruppo punk rock statunitense che tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90 ha scalato le classifiche fino a diventare una delle band più rappresentative del genere punk rock mondiale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone”, la serata

Altre fonti ne stanno dando notizia

