Fiera di primavera a San Casciano

primavera, tra colori, sapori e tradizioni. Artigiani, produttori locali e artisti saranno protagonisti di questa giornata speciale, offrendo prodotti unici e spettacoli coinvolgenti. Non mancheranno attività per grandi e piccini, rendendo la fiera un momento di festa da condividere con amici e famiglie. Unitevi a noi per dare il benvenuto alla stagione più luminosa dell'anno!

La primavera è nell'aria e porta con sé una ventata di allegria e novità a San Casciano. Domenica 18 maggio, a partire dalle ore 9:00, preparatevi a immergervi in un'atmosfera festosa con il ritorno della tanto attesa Fiera di primavera. Un evento imperdibile per celebrare insieme l'arrivo della. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Fiera di primavera a San Casciano

